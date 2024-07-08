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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Баринов: «Капитан должен играть в футбол и вести за собой команду, а общаться с журналистами – вообще нет»

08 Июля 2024 • 13:33 Комментировать

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов ответил на вопрос, должен ли капитан команды держать удар перед СМИ в трудные моменты.

«Капитан никому ничего не должен. Капитан должен играть в футбол и вести за собой команду. А общаться с журналистами – вообще нет», - цитирует Баринова Sport24.

Всего за «Локомотив» Дмитрий Баринов провёл 215 официальных матчей, в которых записал на свой счёт 10 голов и 14 голевых передач на партнёров.

Напомним, что в прошлом чемпионате России «Локомотив» занял четвёртое место. В стартовом туре нового сезона Премьер-лиги «железнодорожники» сыграют против «Акрона». Матч пройдёт в субботу, 20 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Дмитрий Баринов
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