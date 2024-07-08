Булыкин оценил шансы Баринова заиграть в Испании

Экс-игрок московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в разговоре с журналистами поделился мнением о потенциальном переходе полузащитника и капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Сложно будет удержать Дмитрия, если предложение поступит из-за границы, из хорошего клуба. Дмитрий способен потянуть уровень Ла Лиги с учетом того, какой объемом работы на поле он выполняет», - передает слова Булыкина «Спорт-Экспресс».

Баринов связан трудовыми обязательствами с «железнодорожниками» до середины 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дмитрия в восемь миллионов евро.