В «Локомотиве» сделали заявление по Баринову

Валерий Филатов, член совета директоров московского «Локомотива», дал комментарий насчет будущего в клубе полузащитника Дмитрия Баринова.

«Никак не можем договориться. Если найдем зарубежный клуб, то он покинет «Локомотив». Если получится, то надо ехать», - приводит слова Баринова «Спорт-Экспресс».

В прошедшем сезоне Баринов провел 32 поединка во всех турнирах за «железнодорожников». 27-летний полузащитник записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Трудовое соглашение Дмитрия с клубом рассчитано до лета 2026 года. Его трансферная стоимость составляет восемь миллионов евро.