Смородская: «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться»

«Сможет ли Дмитрий потянуть уровень Ла Лиги? Сможет. «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться. Я не понимаю политику «железнодорожников» на трансферном рынке», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».