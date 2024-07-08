Смородская: «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться»

Экс-президент московского «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала потенциальный трансфер полузащитника и капитана «железнодорожников» Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».
«Сможет ли Дмитрий потянуть уровень Ла Лиги? Сможет. «Локомотив» уже всех отпустил, осталось только с капитаном расстаться. Я не понимаю политику «железнодорожников» на трансферном рынке», - передает слова Смородской «Спорт-Экспресс».
В минувшем розыгрыше Российской премьер-лиги Баринов принял участие в 27 поединках. Полузащитник забил два мяча, сделал голевую передачу и получил девять желтых карточек.
Бан пользователя