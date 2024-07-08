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Сычёв - о Соболеве и «Зените»: «Надо спрашивать, почему игроки переходят к злейшему врагу»

08 Июля 2024 • 12:18 Комментировать

Экс-нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв высказался насчет потенциального перехода форварда «Спартака» Александра Соболева в петербургский «Зенит».

«В хоккее к таким вещам нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», - передает слова Дмитрия «Спорт-Экспресс».

Ранее в прессе появилась информация, что петербургский клуб может подписать Соболева этим летом.

Александр играет за «Спартак» с 2020 года. В общей сложности нападающий принял участие в 139 матчах «красно-белых», отметившись 58 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Дмитрий Сычёв Александр Соболев ещё теги
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