Сычёв - о Соболеве и «Зените»: «Надо спрашивать, почему игроки переходят к злейшему врагу»

«В хоккее к таким вещам нет никаких вопросов. А в футболе есть. У ребят своя жизнь, свой выбор. Надо у них спрашивать, что для них значат болельщики и почему они переходят в стан злейшего врага», - передает слова Дмитрия «Спорт-Экспресс».