Волков высказался о 39-летнем Роналду

Защитник петербургского «Зенита» Сергей Волков рассказал о своем футбольном кумире. Он выделил 39-летнего португальского центрфорварда Криштиану Роналду.

«Мой кумир - Криштиану Роналду. Естественно, в детстве я хотел его форму. Но копировать кого-то не хочу. Стараюсь перенять какие-то хорошие моменты у других, чтобы прогрессировать», - передает слова Волкова «Чемпионат».

Напомним, что Роналду вместе со сборной Португалии вылетел с чемпионата Европы – 2024. В матче 1/4 финала подопечные Роберто Мартинеса в серии пенальти проиграли Франции. На Евро Криштиану провел пять поединков, в которых отметился одной голевой передачей.