Тюкавин: «Я похож на Криштиану Роналду»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своем кумире детства.
«Кумир детства - Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определённую планку, выигрывал много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть», - передает слова 22-летнего российского футболиста «Чемпионат».
В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Константин провел 30 поединков, отметившись 15 забитыми мячами и девятью голевыми передачами. Вместе с «Динамо» нападающий стал бронзовыми призером сезона-2023/2024 чемпионата России.
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