Тюкавин: «Я похож на Криштиану Роналду»

«Кумир детства - Криштиану Роналду. Могу сказать, что я на него похож. Он на протяжении многих лет держит определённую планку, выигрывал много «Золотых мячей». Хочу так же стабильно играть», - передает слова 22-летнего российского футболиста «Чемпионат».