Наумов: «Баринову надо дать попробовать себя в Европе»

Экс-президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался о потенциальном переходе полузащитника «железнодорожников» и сборной России Дмитрия Баринова в испанский «Алавес».

«Он уже созрел для игры в европейском чемпионате. Если хочет попробовать что-то новое, то это надо только приветствовать. Баринову надо дать попробовать себя в Европе. «Алавес» - неплохой вариант», - приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Баринов принял участие в 32 поединках «Локомотива». На счету 27-летнего полузащитника два забитых мяча и одна результативная передача. Трудовой договор Дмитрия рассчитан до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в восемь миллионов евро.