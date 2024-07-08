Сёмин ответил на вопрос о возобновлении карьеры

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин ответил на вопрос о возможном возобновлении карьеры.

«Соскучился ли я по тренерской карьере? Да, соскучился. Но не знаю, буду ли продолжать ее. Жизнь покажет», - передает слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, что Сёмин долгое время занимал пост главного тренера «железнодорожников». Под его руководством столичный коллектив трижды становился чемпионом России, а также шесть раз побежал в Кубке страны.

Сёмин не тренирует с 2021 года. Его последним местом работы был «Ростов».