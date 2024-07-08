Пиняев высказался о Месси

Атакующий полузащитник московского «Локомотива» Сергей Пиняев рассказал о своем футбольном кумире.

«Моим кумиром в детстве был Лео Месси, но футболку я хотел Аршавина. А похожим на кого-то я быть не хочу», - приводятся слова 19-летнего российского футболиста на страницах «Чемпионата».

В прошедшем сезоне Пиняев поучаствовал в 38 поединках московского коллектива, записав на свой счет три забитых мяча и пять голевых передач. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость полузащитника в восемь миллионов евро.