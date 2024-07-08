Карпукас назвал своего футбольного кумира - это экс-игрок «Барселоны»

Хавбек московского «Локомотива» Артём Карпукас рассказал о том, кто является его кумиром.

«Мой кумир - Бускетс. Мы играем на одной позиции, и я очень впечатлён его сильными сторонами. Тем, за счёт чего он играет в футбол», - передает слова полузащитника «Чемпионат».

Карпукас является воспитанником футбольной академии «железнодорожников». Срок действующего трудового соглашения между полузащитником и московским клубом рассчитан до середины 2027 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в шесть миллионов евро.

По итогам минувшего сезона Российской премьер-лиги «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова финиширован на четвертом месте в таблице.