Титов высказался об уходе Промеса из «Спартака»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Егор Титов высказался об уходе нападающего Квинси Промеса из столичного коллектива.

«Чемпионат показал, что это большая потеря. Второго такого игрока, как Промес, нет, увы. Конечно, его не хватало. Но как бы играл «Спартак» с Промесом - никто не знает», - передает слова эксперта «Советский спорт».

Напомним, что в первых числах июля пресс-служба «красно-белых» объявила о прекращении сотрудничества с нидерландским футболистом.

В общей сложности Промес провел за «Спартак» 235 поединков во всех турнирах, отметившись 114 забитыми мячами и 59 результативными передачами.