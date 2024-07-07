«Спартак» пока не договорился с «Ривер Плейт» по Барко — источник

Московский «Спартак» до сих пор не согласовал трансфер полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Ранее появилась информация, что уже на следующей неделе 25-летний аргентинец прибудет в Москву для подписания контракта со «Спартаком».

По данным источника, «Спартак» действительно направил оффер «Ривер Плейт», предложив 12 миллионов евро плюс бонусы, но аргентинцы пока не дали ответ.

В текущем году Барко появился на поле в 28 встречах с учетом всех турниров, забил два мяча и стал автором семи результативных передач.