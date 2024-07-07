Баринов рассказал, что отказался от перехода в европейский клуб

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможном переезде в Европу.

Футболист признался, что у «Локомотива» было два предложения — от французского «Меца» и испанского «Алавеса».

«Мецу» я сразу же отказал: ребята в прошлом сезоне вылетели в Лигу 2 — наверное, я достоин большего», — приводит слова Баринова Sport24.

В минувшем сезоне 27-летний хавбек появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал в свой актив одну результативную передачу.

Контракт Баринова с «Локомотивом» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в восемь миллионов евро.