На стадионе ЦСКА зафиксирована рекордная посещаемость в эпоху Fan ID

В воскресенье, 7 июля, состоялся товарищеский матч между ЦСКА и «Партизаном» в рамках Братского кубка.

Игра завершилась победой «армейцев» с крупным счетом 3:0. Последний мяч записал в свой актив 37-летний Зоран Тошич.

Поединок проходил на домашнем стадионе ЦСКА, который носит название «ВЭБ Арена». Игру посетили 24 935 зрителей, что стало абсолютным рекордом арены с момента появления в России паспорта болельщика (Fan ID).

Первый официальный матч в новом сезоне РПЛ «красно-синие» проведут 20 июля — соперником станет «Ростов». Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:00 по мск.