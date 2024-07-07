Аргентинский полузащитник «Ривер Плейт» Эсекьель Барко прилетит в столицу России на следующей неделе. Об этом сообщает журналист Сезар Луис Мерло.

По данным источника, сделка между сторонами полностью согласована. Утверждается, что в настоящий момент происходит обмен документами.

Ранее в СМИ сообщалось, что 25-летний Барко обойдется «Спартаку» в 15 миллионов евро. Ожидается, что заработная плата игрока в стане «красно-белых» составит два миллиона евро в год без учета бонусных выплат.

В 2024 году Барко провел 28 матчей во всех турнирах, отметился двумя забитыми голами и записал на свой счет семь ассистов.