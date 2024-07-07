Тошич забил гол за ЦСКА сразу после выхода на поле

В эти минуты ЦСКА проводит товарищеский поединок против сербского «Партизана».

В настоящий момент «армейцы» впереди со счетом 3:0. До разгромного счет довел экс-футболист ЦСКА Зоран Тошич, который по приглашению принимает участие в текущем турнире.

37-летний Тошич вышел на замену в самом конце матча, однако ему хватило всего одной минуты, чтобы поразить ворота соперника. Автором голевой передачи стал форвард Фёдор Чалов.

Напомним, Тошич выступал за ЦСКА с 2010 по 2017 год.

Игра ЦСКА – Партизан продолжается в эти минуты. Текстовая трансляция доступна на портале LiveResult.