Тороп впервые вышел на поле после серьёзной травмы

Сегодня, 7 июля, ЦСКА проводит товарищеский матч против «Партизана».

На данный момент «армейцы» ведут в счете 2:0. Стоит сказать, что во втором тайме вместо Игоря Акинфеева на поле появился Владислав Тороп.

Для 20-летнего голкипера данный выход стал первым после восстановления от серьезной травмы. Напомним, в игре 28-го тура Российской премьер-лиги Тороп столкнулся с игроком «Зенита», в ходе чего получил многочисленные переломы лицевых костей.

Товарищеская встреча между ЦСКА и «Партизаном» продолжается в эти минуты. За всеми событиями поединка вы сможете следить в подробной текстовой трансляции на спортивном портале LiveResult.