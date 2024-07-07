Виллиан Жозе дебютировал за «Спартак» в товарищеском матче

В воскресенье, 7 июля, московский «Спартак» одолел «Уфу» в товарищеском матче со счётом 1:0. Единственный гол записал в свой актив нападающий Павел Мелёшин.

Как сообщает официальный телеграм-канал «Спартака», 32-летний бразильский нападающий Виллиан Жозе появился на поле во втором тайме. Данный выход на поле стал для него первым в футболке «красно-белых» после перехода из испанского «Бетиса».

Новый сезон Российской премьер-лиги стартует 20 июля, а уже 21-го числа «Спартак» проведет выездной матч против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.