«Спартак» одержал победу над «Уфой» в товарищеском матче

Сегодня, 7 июля, московский «Спартак» провёл контрольный поединок с «Уфой».

Встреча между командами завершилась победой «красно-белых» с минимальным счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал нападающий Павел Мелёшин, который отличился на 15-й минуте игры.

Следующий товарищеский матч «Спартак» проведет против «Динамо». Поединок запланирован на 12 июля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:30 по столичному времени.

Первый официальный матч нового сезона «Спартак» проведет 21 июля — соперником станет «Оренбург».