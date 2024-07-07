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Вратарь «Спартака» покинет клуб слухи

07 Июля 2024 • 19:49 Комментировать
Оренбург
...
Спартак Москва
21.07 17:30

Голкипер столичного «Спартака» Илья Свинов в ближайшее время покинет стан «красно-белых».

По информации Legalbet, 23-летний футболист продолжит карьеру в «Балтике». Сообщается, что стороны уже согласовали трансфер.

Напомним, Свинов выступает за «Спартак» с 2022 года. За это время голкипер появился на поле в трех матчах и пропустил десять голов.

Действующий трудовой договор Свинова со столичным клубом рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 400 тысяч евро.

В эти минуты «Спартак» проводит товарищеский матч против «Уфы». Текстовая трансляция доступна здесь.

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