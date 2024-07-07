Угальде прибыл в расположение «Спартака» после Кубка Америки

Нападающий Коста-Рики Манфред Угальде присоединился к московскому «Спартаку». Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых».

Напомним, 22-летний футболист принимал участие в Кубке Америки вместе со своей национальной командой. 3 июля Коста-Рика одолела Парагвай (2:1) в рамках заключительного тура группового этапа, но этого оказалось недостаточно для выхода в плей-офф турнира.

Угальде выступает за «Спартак» с января текущего года. На счету форварда 16 выходов на поле и один забитый мяч.

В эти минуты «Спартак» проводит контрольный поединок против «Уфы». Следить за главными событиями встречи можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.