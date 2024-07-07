Булыкин ответил, почему Сергеев не нужен «Зениту»

Экс-футболист «Байера» Дмитрий Булыкин поделился комментарием о возможном уходе форварда «Зенита» Ивана Сергеева.

Ранее сообщалось, что 29-летний футболист интересен «Крыльям Советов».

«Сергеев просто не подошел «Зениту» в плане своих игровых качеств. У этой команды единственный критерий – много забивать. У Ивана этого не получилось», — цитирует Булыкина Vprognoze.

В прошедшем сезоне Сергеев принял участие в 39 матчах во всех турнирах, забил 11 мячей и записал на свой счет пять результативных передач.

Трудовой договор футболиста с «Зенитом» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают стоимость Сергеева в пять миллионов евро.