Латышонок признался, что не обсуждал финансовый вопрос с «Зенитом»

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Евгений Латышонок рассказал, важен ли был для него финансовый вопрос при переходе в стан «сине-бело-голубых».

«Честно, я до подписания даже до конца не знал, какая у меня будет зарплата», — приводит слова Латышонка «Чемпионат».

Напомним, в летнее трансферное окно 26-летний вратарь перебрался в «Зенит» из «Балтики». С новым клубом Латышонок подписал трудовой договор на четыре года с возможностью продления.

В прошедшем сезоне Латышонок появился на поле в 34 встречах во всех турнирах, пропустил 44 гола и восемь раз смог сохранить свои ворота в неприкосновенности.