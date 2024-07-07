Аршавин: Соболев? Состав «Зенита» и так очень усилен

Заместитель гендиректора «Зенита» Андрей Аршавин ответил на вопрос, ждёт ли клуб прихода нападающего Александра Соболева.

«Я не знаю. На мой взгляд, состав «Зенита» и так уже очень усилен. Значит, Соболев не нужен? Нужен или не нужен — решать не мне», — приводит слова Аршавина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры со «Спартаком» по трансферу 27-летнего футболиста.

В сезоне-2023/24 Соболев принял участие в 34 матчах с учетом всех турниров, забил десять мячей и записал на свой счет девять результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 7,5 млн евро.