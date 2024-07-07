Погребняк оценил перспективы «Зенита»

Бывший футболист «Зенита» Павел Погребняк оценил перспективы питерской команды в следующем сезоне. Погребняк уверен, что в год столетия «сине-бело-голубые» завоюют чемпионский титул Российской премьер-лиги.

«В прошлом сезоне команды показали, что могут бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура. В предстоящем чемпионате «Зенит» будет фаворитом. В год столетия клуб доведёт сезон до логического завершения, то есть чемпионства», - цитирует Погребняка Metaratings.

Стоит сказать, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из шести предыдущих сезонов. В скором времени команда Сергея Семака начнёт очередную защиту титула. Но ещё до того момента «сине-бело-голубые» сразятся с «Краснодаром» за суперкубок России. Этот матч пройдёт уже 13 июля.