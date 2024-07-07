Акинфеев и Чалов – в основе ЦСКА на игру с «Партизаном»

В воскресенье в рамках Братского кубка ЦСКА проведёт матч против «Партизана». Главный тренер московской команды Марко Николич принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Акинфеев, Келлвен, Дивеев, Роша, Мойзес, Круговой, Зделар, Обляков, Файзуллаев, Мусаев, Чалов.

Матч между ЦСКА и «Партизаном» стартует в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что матчи первого тура нового сезона Российской премьер-лиги пройдут с 20 по 22 июля включительно.