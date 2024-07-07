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Соболева нет в заявке «Спартака» - форварда связывают с «Зенитом»

07 Июля 2024 • 18:31 Комментировать

В воскресенье вечером «Спартак» в рамках подготовки к новому сезону проводит закрытый товарищеский матч против «Уфы». Стоит отметить, что в заявке московской команды не оказалось Александра Соболева. 27-летний форвард отсутствует даже в списке запасных игроков «красно-белых».

Как тут не отметить, что слухи в последние недели активно связывают Александра Соболева с питерским «Зенитом».

Освещать закрытый товарищеский матч «Спартака» и «Уфы» будет портал LiveResult. Переходите по ссылке.

Первый официальный матч сезона 2024/2025 «Спартак» проведёт в воскресенье, 21 июля, - против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Соболев
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