Аршавин смазал пенальти, но не беда: Легенды России обыграли легенд Беларуси в ретроматче

В ретроматче на стадионе «Динамо» в Минске сыграли легенды Беларуси и легенды России. Это был первый матч «Лиги Ставок Лиги Легенд», прошедший за пределами России.

Пока идут чемпионат Европы и Кубок Америки, ветеранам российского и белорусского футбола тоже есть где поиграть. Они вспомнили молодость в очном матче в Минске спустя ровно месяц после товарищеского матча современных сборных Беларуси и России, закончившегося со счётом 0:4.

Кстати, Карпина среди игравших легенд не оказалось. Зато вышли на поле такие люди, как Онопко, Жирков, Смертин, Аленичев, Титов, Аршавин и Сычёв (у России). Как Александр Глеб, Гуренко, Калачёв, Максим Ромащенко, Булыга, Драгун, Лаврик (у Беларуси).

Тренерами российской команды выступили Валерий Газзаев и Юрий Сёмин, белорусской – Анатолий Байдачный и Эдуард Малофеев. Матч проводился в формате двух 35-минутных таймов с неограниченными возможностями по заменам. Если ничья, то серия пенальти.

Белорусы изначально были больше нацелены на чужие ворота и тяготели к дальним ударам. Максим Ромащенко приложился с левой ноги выше перекладины. Булыга сместился справа, ушёл от Алдонина со Смертиным и пробил поверх створа. А что легенды России? Аршавин обозначил себя перед штрафной соперника, но слабо ударил в руки Сулимы.

Дальше Максим Ромащенко получил мяч на свободном пространстве слева в штрафной площади россиян, и снова не хватило точности футболисту белорусской команды. Попасть в ворота удалось наконец с подступов к штрафной Драгуну, воспользовавшемуся скидкой Яхимовича. Габулов не смог отразить мяч. Легенды Беларуси заслуженно открыли счёт на пятнадцатой минуте. В общем-то, к этому всё и шло.

А что российские легенды? Им моментов недоставало. Они стремились разыгрывать до верного. Но может, стоило бить чаще? Как Жирков, на исходе получаса игры попавший низом в правую штангу. Хотя был ведь и удар Дзагоева со штрафного – чуть правее створа. Белорусы уже скорее удерживали минимальный счёт, когда завершался первый тайм.

Во втором тайме ворота российских легенд защищал не Габулов, а Руслан Нигматуллин. Через несколько минут после перерыва ему довелось вытаскивать удар Молоша, пальнувшего в правый угол. Незадолго до этого был момент у Смертина, который не дотянулся до прострела на правой штанге.

Онопко получил травму в столкновении с Гранатом и заменился. Зато в атаке у гостей разыгрался Аршавин, вспарывавший левый фланг. Андрей и сам бил (Сулима парировал), и на партнёра навешивал (Дзагоев головой не попал в створ). Плюс Погребняк добивал накоротке – но Сулима стоял стеной.

Легенды России допустили контратаку, где Вячеслав Глеб вывалился на рандеву с Нигматуллиным, а Руслан чётко выиграл ближнюю дуэль. Счёт не стал 2:0 – вскоре он изменился в другую сторону. На 62-й минуте визитёры восстановили равновесие в счёте.

Аршавин отдал пас Каряке, чью стопу примерно на левом углу вратарской зацепил Жавнерчик. Это пенальти, исполненный самим пострадавшим. Сулима здесь всё-таки не достал мяч, хотя был близок к этому. Удар Каряки с одиннадцатиметрового пришёлся чётко в левый угол (1:1).

Во втором тайме игра раскрутилась явно повеселее. Российские легенды устроили приличное давление на чужую защиту. С правого фланга и Шишкин, и Аршавин угрожали белорусской обороне прострелами, но та справлялась. Никто не хотел уступать – вот и дошло дело до серии пенальти.

Аршавин открыл её, промахнувшись мимо правого угла (0:0 – здесь и далее счёт по пенальти). Удар Молоша по центру отбил Нигматуллин (0:0). Дзагоев вонзил мяч в левый угол (0:1). Вячеслав Глеб поразил правый угол (1:1). Погребняк был точен (1:2). Максим Ромащенко – тоже (2:2).

Каряка легко отправил мяч в правый угол (2:3). Драгун – в левый (3:3). Жирков – в правый (3:4). Булыга перехитрил Нигматуллина (4:4). Сулима был близок к тому, чтобы отразить удар Шишкина, но мяч отскочил от белорусского вратаря внутрь ворот (4:5). А Калачёв ударил выше створа – и всё на этом (4:5). Легенды России выиграли по пенальти, но в любом случае все провели хорошее воскресенье.

Кирилл Иванцов