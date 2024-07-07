В воскресенье проходит ретроматч между командами легенд Беларуси и России. В перерыве один из тренеров российской команды Валерий Газзаев выгнал журналистов из раздевалки. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Фома Неверующий». Газзаев призвал представителей СМИ покинуть помещение, желая сказать два слова команде.

«Быстрее, я говорю, быстрее. После игры зайдёте. Давайте туда, быстрее. Дайте мне два слова сказать!» - такими были слова Газзаева.

Следить за матчем между командами легенд Беларуси и России можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.