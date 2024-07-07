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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газзаев выгнал журналистов из раздевалки – появилось видео видео

07 Июля 2024 • 17:38 Комментировать

В воскресенье проходит ретроматч между командами легенд Беларуси и России. В перерыве один из тренеров российской команды Валерий Газзаев выгнал журналистов из раздевалки. Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал «Фома Неверующий». Газзаев призвал представителей СМИ покинуть помещение, желая сказать два слова команде.

«Быстрее, я говорю, быстрее. После игры зайдёте. Давайте туда, быстрее. Дайте мне два слова сказать!» - такими были слова Газзаева.  

 

Следить за матчем между командами легенд Беларуси и России можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Газзаев Легенды России
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