В воскресенье проходит ретроматч между командами легенд России и Беларуси. Этот матч начался с символического удара, который нанёс Фёдор Сергеевич Фещенко – 99-летний ветеран Великой Отечественной войны.

Пресс-служба Российского футбольного союза отмечает, что 80 лет назад Фещенко участвовал в освобождении Беларуси.

Следить за ретроматчем команд легенд России и Беларуси можно в подробной текстовой трансляции, которая проходит на станицах портала LiveResult.

Добавим, что следующий футбольный сезон в России откроется уже 13 июля матчем за суперкубок.