Латышонок: «Категорически не умею быть вторым или третьим вратарём»

Голкипер Евгений Латышонок, который в летнее трансферное окно пополнил состав «Зенита», сообщил, что он не умеет быть вторым или третьим вратарём в команде.

«Это правда. На лавке сидеть вообще не могу. Даже в «Балтике», когда была кубковая ротация, а я на скамейке… Меня просто ломает. Категорически не умею быть вторым или третьим. И делаю всё, чтобы быть первым», - цитирует Латышонка «Чемпионат».

Латышонок отметил, что ни за какие деньги не перешёл бы в команду, если бы знал, что у него там нет шанс стать основным вратарём.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Зенит» проведёт в субботу, 13 июля. В этот день питерцы разыграют суперкубок России с «Краснодаром».

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