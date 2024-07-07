Латышонок прокомментировал информацию об ультиматуме «Спартаку»

В прессе появлялась информация о том, что вратарь Евгений Латышонок ставил «Спартаку» ультиматум. Якобы футболист говорил, что может перейти в стан «красно-белых» только при гарантии борьбы за роль основного вратаря команды. Сам Латышонок дал комментарий по поводу этой информации.

«Это вообще какая-то ерунда», - цитирует Латышонка «Чемпионат».

Напомним, что в летнее трансферное окно Евгений Латышонок перешёл из «Балтики» в «Зенит». Калининградцы, как известно, по итогам сезона вылетели из Российской премьер-лиги в Мелбет-Первую лигу, заняв пятнадцатое место в турнирной таблице.

Латышонок объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»