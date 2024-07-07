Латышонок объяснил, почему выбрал «Зенит», а не «Спартак»

В летнее трансферное окно голкипер Евгений Латышонок перебрался из «Балтики» в «Зенит», хотя у него также был вариант со «Спартаком». Футболист объяснил свой выбор.

«Я для себя быстро решил, что хочу в «Зенит». Подумал, что здесь смогу реализовать себя так, как мне этого хочется», - цитирует Латышонка «Чемпионат».

В продолжении комментария Латышонок отметил, что он надеется стать основным голкипером «Зенита» на долгие годы.

Первый официальный матч в сезоне 2024/2025 «Зенит» проведёт уже в следующую субботу, 13 июля. В этот день питерцы сразятся с «Краснодаром» за суперкубок России.