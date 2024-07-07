Черчесов рассказал, зачем приезжал в «Зенит»

Известный тренер Станислав Черчесов в воскресенье побывал на базе «Зенита». Питерский клуб даже показывал видео с новоиспечённым рулевым сборной Казахстана.

По словам Черчесова, в расположение «Зенита» он приезжал для беседы с защитником команды Нуралы Алипом.

«Мне надо информацию собирать, поговорить с ним (Алипом). Потому что игрок, который влияет на команду, должен понимать, к чему нам готовиться», - цитирует Черчесова «Матч ТВ».

Черчесов отметил, что с приближением матчей ему нужно собирать информацию о каждом игроке сборной Казахстана.

Дебютировать в качестве наставника казахстанской национальной команды Станислав Черчесов будет в сентябре.