Сёмин назвал главное оружие команды легенд России

В воскресенье футбольная Россия внимательно следит за матчем легенд. Так, легенды России вот-вот начнут играть против легенд Беларуси. Тренер легендарной российской команды Юрий Сёмин дал комментарий перед игрой. По словам Сёмина, главным оружием его нынешних подопечных будет игра в пас.

«Товарищеская игра. Нужно все равно играть на своих лучших качествах. Лучшие качества – пас. Бегать они быстро не могут. Вот и всё», - цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Следить за ретроматчем команд легенд во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.