Корнеев задался вопросом о карьере Дзюбы

Известный футбольный функционер Игорь Корнеев дал комментарий по поводу будущего нападающего Артёма Дзюбы.

Как известно, по завершению сезона 2023/2024 Артём Дзюба обрёл статус свободного агента. «Локомотив» решил не продлевать контракт с 35-летним футболистом.

«Дзюба сам себе руководитель и мотиватор. Если он достигнет оптимальной физической формы, то сможет приносить пользу. Но кто рискнёт взять его на огромную зарплату, учитывая все нам знакомые плюсы и минусы? Это большой вопрос», - цитирует Корнеева Metaratings.

Всего за полтора сезона в «Локомотиве» Артём Дзюба провёл 39 официальных матчей, в которых забил 12 голов и отдал 9 результативных передач на партнёров.