Агент Эмануэль Мело, представляющий интересы защитника «Монпелье» Фалае Сако, в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», высказался о возможном переезде игрока в Россию.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что «Химки» договорились с «Монпелье» об аренде 29-летнего футболиста.

— Многие российские клубы следят за Сако, однако с конкретными предложениями к нам не обращались, — заявил агент.

В минувшем сезоне Сако появился на поле в 19 матчах чемпионата Франции и записал на свой счет одну результативную передачу.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость Сако в четыре миллиона евро.