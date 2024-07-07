«Зениту» не интересен Дркушич

«Зенит» не рассматривает вариант с подписанием защитника «Сочи» и национальной сборной Словении Вани Дркушича. 24-летний футболист с высокой долей вероятности переберётся в другой европейский чемпионат. Об этом рассказывает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Ранее появлялась информация о том, что «Зенит» может купить Дркушича, а затем отправить его в аренду.

Ваня Дркушич оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 2,8 миллиона евро. Защитник отыграл все 390 минут в четырёх матчах сборной Словении на чемпионате Европы. Команда дошла до 1/8 финала, но проиграла там Португалии в серии одиннадцатиметровых ударов.