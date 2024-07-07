Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил автобус «Икарус», в который садился. Соответствующее видео показала пресс-служба Российского футбольного союза.

«Вот это автобус хороший, настоящий. Автобус нашей молодости», - сказал Сёмин, заходя в транспортное средство.

Как известно, в воскресенье состоится матч легенд Беларуси и России. Следить за этой игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult. Ретроматч должен стартовать в 16:30 по московскому времени.

Отметим, что Юрий Сёмин уже несколько лет находится без тренерской работы.