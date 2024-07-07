Корниленко: «Мы с пониманием отнеслись к выбору Горшкова»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко поделился комментарием об уходе крайнего защитника Юрия Горшкова в санкт-петербургский «Зенит».

Специалист заявил, что клуб хорошо расстался с футболистом, никаких обид ни у кого нет.

«У него было действительно хорошее предложение. Мы с пониманием отнеслись к его выбору», — приводит слова Корниленко «Чемпионат».

В сезоне-2023/24 Горшков появился на поле в 34 встречах с учетом всех турниров, забил четыре гола и стал автором двух ассистов.

Напомним, текущим летом 25-летний Горшков покинул «Крылья Советов» и подписал контракт с «Зенитом» на три сезона.