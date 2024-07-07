Экс-футболист ЦСКА Дмитрий Галямин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о российских игроках в РПЛ.

«Были бы наши игроки лучше – не покупали бы латинских. Но такого нет, играет же Тюкавин, который выиграл у всех конкуренцию в «Динамо». Потому что суперталантливый футболист, он заслужил своей игрой играть в основном составе в таком клубе.

Хороших российских футболистов в РПЛ пару десятков, которые показывают хороший уровень игры. В чемпионате нормальные футболисты есть, но много игроков для нашего внутреннего использования. Это доказывает то, что из тех, кто уехал, кроме Головина, практически, скажем так, никто толком ничего не добился», — сказал Галямин.