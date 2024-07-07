В «Зените» отреагировали на информацию о возможном уходе Сергеева в «Крылья Советов»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном трансфере форварда команды Ивана Сергеева в «Крылья Советов».
— Мы слухи не комментируем! — приводит слова Медведева издание «Спорт-Экспресс».
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» заинтересованы в возвращении 29-летнего Сергеева, который играл в Самаре с 2020 по 2022 год.
В прошлом сезоне 29-летний Сергеев появился на поле в 39 встречах с учетом всех турниров, 11 раз поразил сетку ворот соперников и сделал пять ассистов.
Ориентировочная стоимость Сергеева, по данным Transfermarkt, составляет пять миллионов евро.
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