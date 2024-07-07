Кузьмичёв — о Пиняеве: «Спартаку» нужно усиление, а не игроки ротации

Футбольный функционер Владимир Кузьмичёв, работавший в «Спартаке» и «Локомотиве», высказался о возможном трансфере вингера «красно-зелёных» Сергея Пиняева в стан «красно-белых».

— Мне кажется, Сергей еще не до конца раскрылся в «Локомотиве». Ему рано переходить в «Спартак». Пиняев не делает разницу на поле, — приводит слова Кузьмичёва «РБ Спорт».

По мнению специалиста, «Спартаку» нужны игроки на усиление состава, а не для ротации.

На счету 19-летнего Пиняева три забитых гола и пять голевых передач в 38 встречах минувшего сезона.

Трудовой договор игрока с «Локомотивом» рассчитан до конца 2026 года. Согласно сведениям Transfermarkt, стоимость Пиняева составляет восемь миллионов евро.