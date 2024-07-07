«Зенит» может купить футболиста, сыгравшего на Евро-2024

«Зенит» продолжает трансферную работу. Чемпионы России последних лет в настоящий момент изучают вариант с подписанием защитника «Сочи» и сборной Словении Вани Дркушича.

Если «Зенит» купит Дркушича, то питерцы этим же летом могут отдать 24-летнего словенца в аренду в другой клуб, рассказывает Metaratings.

Действующий контракт Вани Дркушича с «Сочи» рассчитан до середины 2025 года. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 2,8 миллиона евро.

Отметим, что Ваня Дркушич отыграл четыре полных матча за сборную Словении на чемпионате Европы. Команда вылетела по итогам 1/8 финала, проиграв Португалии по пенальти после нулевой ничьей.