Появилась обновлённая информация о возможном переходе защитника «Сочи» Яхья Аттията-Аллаха в столичный «Спартак».

Ранее сообщалось, что «Спартак» сделал предложение 29-летнему марокканскому футболисту.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «красно-белые» не заинтересованы в приглашении Аттията-Аллаха.

Защитник перебрался в «Сочи» в феврале 2024 года. За это время он принял участие в 11 играх, в которых смог забить один гол и стал автором трех ассистов.

Контракт Аттията-Аллаха с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2,2 млн евро.