«Спартак» сделал предложение о переходе игроку «Сочи»

Московский «Спартак» намерен подписать левого защитника «Сочи» Яхья Аттията-Аллаха. Об этом сообщает Hespress.

По данным источника, «красно-белые» уже сделали предложение 29-летнему марокканцу. При этом отмечается, что переговоры с «Сочи» о трансфере защитника ведет еще египетский клуб «Аль-Ахли», а также неназваный арабский коллектив.

Напомним, Аттият-Аллах выступает за «Сочи» с февраля текущего года. В составе южан футболист появился на поле в 11 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет три результативные передачи.

Специалисты портала Transfermarkt оценивают стоимость марокканца в 2,2 миллиона евро.