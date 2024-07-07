Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в воскресенье посетил утреннюю тренировку «Зенита». Пресс-служба питерского клуба опубликовала видео, на котором Черчесов общается с главным тренером «сине-бело-голубых» Сергеем Семаком.

«На утреннюю тренировку «сине-бело-голубых» в Удельный парк приехал Станислав Саламович Черчесов», - говорится в сообщении «Зенита».

Стоит сказать, что в составе «Зенита» выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип.

Свои первые матчи у руля сборной Казахстана Станислав Черчесов проведёт в сентябре. А «Зенит» свою первую игру сезона 2024/2025 проведёт уже 13 июля – в этот день команда Сергея Семака разыграет суперкубок с «Краснодаром».