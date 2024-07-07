Галактионов: Общались с Джикией, это топовый игрок

Наставник столичного «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о возможном приглашении экс-защитника «Спартака» Георгия Джикии.

«Хотел бы я видеть Джикию в «Локомотиве»? Руководство клуба уже сделало заявление на этот счет. Я только еще раз подчеркну, что Георгий — топовый игрок», — приводит слова Галактионова «РБ Спорт».

Специалист признался, что общался с Джикией, но тему беседы раскрывать не стал, отметив, что все остальное — это вопрос переговоров и зарплаты.

Напомним, в мае руководство «Спартака» приняло решение не продлевать трудовой договор с 30-летним защитником, который был капитаном команды на протяжении последних пяти лет.