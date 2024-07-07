Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Галямин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» высказался о трансферах иностранных игроков клубов Российской премьер-лиги.

«Я считаю, чем больше иностранных футболистов у нас покупают клубы, тем выше может вырасти уровень РПЛ. Потому что уровень игроков растёт, играя рядом с классными футболистами. Когда играют между собой футболисты, которые ничего из себя не представляют, тогда любой талантливый игрок расти не будет. Если таких талантов двое-трое, а остальные – серая масса, то роста никакого не будет. Поэтому чем больше иностранцев у нас, тем быстрее вырастут наши футболисты, играя с классными иностранцами», — сказал Галямин.

Новый сезон РПЛ стартует 20 июля.